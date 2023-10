Grièvement blessé, Gautier Larsonneur est absent du groupe de l’ASSE. Laurent Batlles devrait faire trois changements dans la compo contre Angers, ce lundi.

ASSE : Larsonneur et Batubinsika absents, Green et Bentayg à la place

Gardien de but titulaire de l’ASSE, Gautier Larsonneur ne prendra pas part au match contre Angers SCO, ce lundi à 20h45, en clôture de la 12e journée de Ligue 2. Et pour cause, il s’est sérieusement blessé à l’épaule à l’entraînement, samedi. D’après L’Équipe, il souffre d'une entorse acromio-claviculaire. Le portier des Verts a donné de ses nouvelles dans un message posté sur les réseaux sociaux. « J’ai subi une blessure à l’épaule gauche. Je vais donc être éloigné des terrains pour plusieurs semaines », a-t-il indiqué, tout en disant « un grand merci » aux supporters stéphanois et à ses coéquipiers pour leur soutien. « De la patience, un top mental et une bonne récupération pour bientôt vous retrouver. De tout cœur avec les copains », a-t-il glissé pour finir.

En l’absence de Gautier Larsonneur, c’est bien Etienne Green (23 ans) qui devrait être le numéro 1, face aux Angevins, dans quelques heures à Geoffroy-Guichard. En défense, Laurent Batlles devrait opérer un changement dans son quatuor habituel, car Dylan Batubinsika est absent sur la liste des 19 joueurs convoqués. De retour de blessure, Mahmoud Bentayg devait être aligné aux côtés du capitaine Anthony Briançon, Léo Pétrot et Dennis Appiah. Titulaires lors de la victoire de Saint-Etienne à Laval (0-1), Florian Tardieu, Lamine Fomba et Aïmen Moueffek devraient tenir leur place dans l’entrejeu. En attaque, le buteur Ibrahim Sissoko devrait être soutenu par Mathieu Cafaro et Maxence Rivera sur les ailes, en l'absence de Dylan Chambost et Stéphane Diarra.

La compo probable de l’ASSE contre Angers :

Gardien de but : E. Green

Défenseurs : D. Appiah, A. Briançon, L. Pétrot, M. Bentayg

Milieux de terrain : L. Fomba, A. Moueffek, F. Tardieu

Attaquants : M. Cafaro, I. Sissoko, M. Rivera

Remplaçants : M. Dreyer, M. Nadé, B. Owusu, B. Bouchouari, V. Lobry, T. Monconduit, G. Charbonnier, K. Cissé