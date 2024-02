PSG : Un renfort inespéré arrive pour Luis Enrique

Luis Enrique doit être actuellement sans doute un homme heureux au Paris Saint-Germain. Pendant que le club de la capitale aborde une période décisive de la saison, l’Espagnol enregistre des renforts.

PSG : Sergio Rico plus proche d’un retour que jamais

Excellente nouvelle pour le monde du football, et pour Sergio Rico. Selon Guillermo Rai de The Athletic, le gardien de but espagnol devrait reprendre l’entraînement au Paris Saint-Germain dans les prochains jours en attendant l’autorisation médicale. Le gardien de 30 ans s’est remis d’un traumatisme crânien et devrait pouvoir rejoindre ses coéquipiers du Parc des Princes à l’entraînement s’il reçoit l’accord des autorités médicales.

L’ancien gardien de Fulham a subi une lésion cérébrale après avoir été piétiné par un cheval après son retour dans son pays natal après les célébrations du titre du PSG en mai 2023. Cela a laissé le joueur de 30 ans hospitalisé pendant plusieurs semaines. Au total, Rico a passé 26 jours en soins intensifs, dont 19 jours dans le coma. Sergio Rico a passé plusieurs mois à se rétablir dans sa maison de Séville après s’être miraculeusement rétabli de l’accident.

Sergio Rico prêt à reprendre l’entraînement

Le gardien de but espagnol va de mieux en mieux physiquement. Sergio Rico a déjà repris 15 kilos sur les 19 qu’il a perdus au cours des 82 jours d’hospitalisation. 6 mois après sa sortie de l’hôpital, il s’apprête désormais à retrouver l’entraînement sous les ordres de Luis Enrique dans les prochains jours. Selon les professionnels de la santé, la convalescence de l’Espagnol est presque complète et tant qu’il obtient une autorisation médicale, il devrait pouvoir rejouer au football.