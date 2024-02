OL : Pierre Sage donne des nouvelles de Lacazette après Strasbourg

Qualifié pour le dernier carré de la Coupe de France en écartant le RC Strasbourg hier soir, l’OL a perdu Alexandre Lacazette sur blessure. Après le match, son coach Pierre Sage a donné de ses nouvelles.

OL : Pierre Sage perd Alexandre Lacazette contre Strasbourg

Incertain pour disputer le huitième de finale de la Coupe de France contre le Racing Club de Strasbourg, Alexandre Lacazette a finalement été aligné d’entrée par Pierre Sage à la pointe de l’attaque de l’Olympique Lyonnais, mardi soir, au Groupama Stadium. Mais un véritable frisson d’inquiétude s’est emparé de tout le peuple lyonnais lorsque le capitaine des Gones, boitillant, a laissé sa place sur le terrain à Gift Orban à la 66e minute de jeu.

Le meilleur buteur de l’OL a semblé être touché à la jambe après avoir multiplié les efforts d’étirements et de flexions. Au terme de la rencontre et de la victoire de ses hommes aux tirs au but (0-0, 4-3), l’entraîneur de l’actuel 10e de Ligue 1 a donné des nouvelles de son capitaine.

Finalement plus de peur que de mal pour Alexandre Lacazette ?

En plein redressement depuis la fin du mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais va pouvoir compter sur la présence de son numéro 10 pour la suite de la saison. En conférence de presse après le huitième de finale de Coupe de France remporté contre le RC Strasbourg de Patrick Vieira, le successeur de Fabio Grosso a indiqué qu’Alexandre Lacazette ne souffre que d’une « béquille. »

Pierre Sage estime même que l’ancien goléador des Gunners d’Arsenal pourra à nouveau retrouver sa forme après un à deux jours de repos. « Je pense qu’un jour ou deux de repos et des soins l’aideront à récupérer pour qu’il puisse jouer contre Lens (20h45). Ce n’est pas très inquiétant », a annoncé le technicien de 44 ans.

Certainement préservé tout le reste de la semaine, Lacazette devrait donc pouvoir tenir sa place dimanche pour la réception des Sang et Or, à l’occasion de la 24e journée du championnat de Ligue 1.