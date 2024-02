ASSE : Une décision officielle tombe avant Paris FC !

Quelques jours avant le choc entre Paris FC et l’ASSE, la Ligue de football professionnel (LFP) a désigné l’arbitre de la rencontre. Un choix qui ne devrait pas plaire aux supporters stéphanois.

Paris FC – ASSE : L’arbitre de la rencontre est connu

L’AS Saint-Étienne poursuit sa remontée dans le haut du classement de Ligue 2, en accumulant des succès. La récente victoire des Verts contre Annecy au stade Geoffroy-Guichard (2-1) représente leur troisième succès consécutif, mettant en lumière la forme impressionnante de l’équipe dirigée par Olivier Dall’Oglio.

Cette série de victoires confère à l’ASSE la quatrième place du championnat et une dynamique positive avant d’affronter le Paris FC ce samedi à Charléty (15h). Malgré cette confiance renforcée, les Verts devront néanmoins se montrer prudents face à cette équipe parisienne. Pour arbitrer cette rencontre de la 27e journée de Ligue 2, la LFP a désigné Benjamin Lepaysant, un arbitre de 35 ans qui exerce sa fonction depuis six saisons en deuxième division française. Cependant, l’histoire entre Benjamin Lepaysant et l’AS Saint-Étienne n’est pas favorable aux Verts.

Benjamin Lepaysant, un arbitre qui ne réussit pas vraiment à l’ASSE

Sur les 12 matchs qu’il a arbitrés cette saison, Benjamin Lepaysant a croisé la route de l’ASSE à trois reprises, avec des résultats décevants pour le club stéphanois. La première rencontre, marquée par le déplacement tumultueux des Verts à Rodez, s’est soldée par une défaite (2-1). Lors de la deuxième confrontation, à domicile cette fois contre Ajaccio, l’ASSE a dû se contenter d’un match nul frustrant (0-0).

La dernière rencontre sous l’arbitrage de Benjamin Lepaysant a été encore moins favorable pour l’AS Saint-Étienne, avec une défaite cuisante contre l’AJ Auxerre (5-2). Ce bilan peu flatteur de 1 nul et 2 défaites cette saison lorsque Lepaysant arbitre un match de l’ASSE suscite certaines inquiétudes chez les supporters. Les Verts auront donc à cœur de briser cette série défavorable et de renverser la tendance lors de leur prochaine rencontre contre Paris FC.