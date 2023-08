Alors que l'ASSE s'est incliné la semaine dernière face à Grenoble, à domicile (0-1), Laurent Batlles va réajuster son équipe pour défaire Rodez.

Rodez-ASSE : Quelle défense pour Laurent Batlles face à Rodez ?

La semaine dernière, face à Grenoble, Laurent Batlles avait fait le choix de l'expérience, en titularisant Anthony Briançon, capitaine des Verts, lors de la première journée de Ligue 2, malgré une maladie qui le gênait encore. Un choix qui ne devrait pas être reconduit puisque le défenseur central pourrait être remplacé par Dylan Batubinsika dans l'axe, tandis que Denis Appiah pourrait faire son retour dans la défense à trois de l'ASSE dès ce week-end.

Le trio défensif devrait être complété par Léo Pétrot, qui a été plutôt bon contre Grenoble, et qui ne devrait donc pas bouger face à Rodez. Bien sûr, dans les cages, on va retrouver Gautier Larsonneur, qui a déjà brillé lors de la première rencontre de la saison, et qui va être titularisé par Laurent Batlles, qui en fait son gardien titulaire pour cette saison, assez naturellement.

De gros doutes pour le milieu de terrain

Le principal chantier de Laurent Batlles réside au milieu de terrain, qui n'a pas été à la hauteur la semaine passée. Victor Lobry pourrait faire son entrée dans le onze stéphanois à ce poste, alors que dans l'axe, Benjamin Bouchouari, auteur d'une belle entrée contre Grenoble, pourrait être titularisé. Mathieu Cafaro sera piston droit, tandis que Dylan Chambost devrait être aligné un peu plus haut, en tant que milieu offensif.

Derrière, le doute subsiste entre Thomas Monconduit et Lamine Fomba, bien que le premier soit le choix le plus probable. En attaque, Laurent Batlles ne devrait pas faire de changement, et va aligner la paire Ibrahim Sissoko et Ibrahima Wadji, bien que les deux attaquants stéphanois soient encore à la recherche d'automatisme pour réussir à créer du danger.

La compo probable de l'ASSE :

Gardien : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, L. Pétrot

Milieux : M. Cafaro, T. Monconduit, B. Bouchouari, V. Lobry, D. Chambost

Attaquants : I. Sissoko, I. Wadji