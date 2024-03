OM – Ligue Europa : Marseille et le vélodrome lourdement sanctionnés

Le Stade Vélodrome et l’Olympique de Marseille paient cher pour les incidents survenus lors du seizième de finale retour de la Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk.

OM : Le Virage Nord du Vélodrome fermé contre Villarreal

L’UEFA a prononcé ses sanctions sur des cas d’incidents survenus lors des barrages de la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Dans sa décision publiée jeudi, l’instance européenne n’a pas du tout été tendre avec l’Olympique de Marseille.

Elle a ordonné la fermeture du Virage Nord du Stade Vélodrome lors du huitième de finale aller de Ligue Europa face à Villarreal, prévu le 7 mars prochain. C’est la conséquence de l’utilisation de fumigènes, de pointeurs laser et du retard observé au coup d’envoi lors du barrage retour face au Shakhtar Donetsk, remporté par les partenaires de Chancel Mbemba.

Amende de 107 500 euros pour l’OM

L’UEFA a également infligé à l’Olympique de Marseille de Pablo Longoria une amende de plus de cent mille euros. Plus précisément 107 000 euros dont 41 500 euros pour l’utilisation des fumigènes et 10 000 euros supplémentaires pour leur lancement.

A cela s’ajoutent 26 000 euros pour obstruction de la voie publique, 20 000 euros pour utilisation de pointeurs laser et 10 000 euros pour responsabilité dans le retard du début du match. Cela implique également un avertissement à l’adresse de l’entraîneur Jean-Louis Gasset.