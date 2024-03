Mercato PSG : Coup de tonnerre ! Achraf Hakimi a demandé à partir

L’été s’annonce chaud dans la capitale. Après Kylian Mbappé, qui a déjà annoncé son départ à Nasser Al-Khelaïfi, Achraf Hakimi veut aussi quitter le PSG.

Achraf Hakimi veut suivre Mbappé au Real Madrid

Il n’y a pas que Kylian Mbappé que le Paris Saint-Germain pourrait perdre à la fin de la saison en cours. Très proche de l’attaquant de 25 ans, Achraf Hakimi voudrait lui aussi faire ses bagages. Né et formé à Madrid, à la Castilla, le latéral droit veut aller prendre sa revanche et s’imposer chez les Merengues, selon The Athletic.

Et pour le récupérer, Florentino Pérez aurait prévu de mettre en place le plan utilisé pour Alphonso Davies, qui devrait quitter le Bayern Munich durant l’intersaison pour rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti. En effet, le tabloïd britannique explique que la Maison-Blanche va patienter que l’international marocain, sous contrat jusqu’en 2026, arrive à un an de la fin de son engagement l’année prochaine.

Ainsi, le PSG, à l’instar du Rekordmeister avec le défenseur canadien, sera contraint de lui délivrer un bon de sortie afin d’éviter un départ libre l’année suivante. Mais Nasser Al-Khelaïfi, qui apprécie particulièrement Achraf Hakimi, ne compte pas se laisser faire et s’active déjà en coulisses pour contrer les plans du Real Madrid.

Le PSG négocie pour prolonger le contrat d’Achraf Hakimi

Arrivé à l’été 2021, Achraf Hakimi s’est rapidement imposé dans le couloir droit de la défense du Paris Saint-Germain, qui ne compte pas se séparer de lui de si tôt. À en croire le journaliste Abdellah Boulma, « le PSG veut renouveler le bail d’Achraf Hakimi qui prend fin en 2026. Les pourparlers ont débuté, mais ne sont pas encore à un stade avancé.

Le latéral droit est notamment très courtisé par le Real Madrid. » Désireux de revenir au Real Madrid, là où il n’avait pas réussi à s’imposer, Hakimi aurait d’ores et déjà demandé à partir, mais le club de la capitale française espère parvenir à lui faire changer d’avis d’ici la fin de la saison.