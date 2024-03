Mercato PSG : Le Real Madrid a pris sa décision pour Achraf Hakimi

Outre Kylian Mbappé, le Real Madrid serait intéressé par Achraf Hakimi. Le club espagnol aurait arrêté une décision pour le transfert du défenseur du PSG.

Mercato PSG : Après Mbappé, le Real Madrid veut Achraf Hakimi

En passe de s’offrir les services de Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait rapatrier Achraf Hakimi, lui qui a fait ses premières classes chez les Merengues de 2006 à 2020. Un intérêt confirmé ces dernières heures par le journaliste Mario Cortegana, qui assure que des émissaires de Florentino Pérez surveillent régulièrement la situation de l’international marocain du Paris Saint-Germain. Le journaliste du tabloïd The Athletic évoque même la possibilité pour le protégé de Luis Enrique de retrouver son club formateur avec un plan bien élaboré.

Le plan du Real Madrid pour arracher Achraf Hakimi au Paris SG

Arrivé à l’été 2021 en provenance de l’Inter Milan contre un chèque de 70 millions d’euros, Achraf Hakimi est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2026. En privé, le partenaire de Kylian Mbappé ne cache pas son grand rêve de retourner à Madrid pour s’imposer dans son club formateur. En retour, la formation espagnole souhaiterait aussi voir revenir son ancien prodige.

Et pour mener à bien cette opération, l’actuel leader du championnat espagnol aurait prévu de s’inspirer du dossier Alphonso Davies. Hakimi pourrait donc rester une saison de plus au PSG avant de rejoindre la Maison-Blanche à l’été 2025 contre un prix raisonnable, à douze mois de la fin de son bail chez les Rouge et Bleu.

Si Nasser Al-Khelaïfi refuse de vendre, Florentino Pérez patientera jusqu’en 2026 afin de récupérer gratuitement Achraf Hakimi comme il s’apprête à faire avec Kylian Mbappé. Le danger Real Madrid est donc bien présent dans le dossier Hakimi. Le Paris SG, qui espère convaincre son numéro 2 de signer un nouveau bail depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations, est prévenu.