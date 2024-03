L’Arabie Saoudite change de fusil d’épaule pour la Vente OM !

Après plusieurs mois d’intenses rumeurs d’un possible rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens. Aux dernières nouvelles, la Vente OM semble avoir pris du plomb dans l’aile.

L’AS Monaco plutôt que l’OM pour l’Arabie Saoudite ?

Sur les antennes de RMC Sport, l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille, Jérôme Rothen, a appelé à la méfiance concernant l’arrivée d’investisseurs saoudiens en cas de départ de Franck McCourt. Pour le consultant sportif, les tergiversations de l’homme d’affaires américain pourraient finalement refroidir les Saoudiens, qui pourraient se détourner du dossier Vente OM pour se tourner sur l’AS Monaco.

« On m’a dit aussi qu’il y a eu un intérêt sur l’OM il y a quelques années, mais aujourd’hui il n’y a pas eu de suite. Ça ne veut pas dire qu’ils ne viendront pas, mais pour l’instant ils sont plus intéressés par l’AS Monaco que par l’OM », a lancé Jérôme Rothen dans son émission Rothen S’enflamme, avant de poursuivre.

« Mais les Saoudiens s’ils venaient, ils investiraient beaucoup beaucoup d’argent et ils voudraient un petit peu plus que les 65% des parts. C’est toute la difficulté pour trouver un accord. Il y a des pourparlers et à mon avis s’ils veulent investir, ça ne va pas attendre trois ans », assure l’ancien international français, qui laisse donc entendre que la Vente OM pourrait être retardée au profil du club monégasque. Un échec qui serait imputé à McCourt.

Frank McCourt prêt à faire capoter l’arrivée des Saoudiens

Alors qu’il semble de plus en plus s’éloigner de la gestion quotidienne du club, Frank McCourt traîne également les pas lorsqu’il s’agit des négociations pour un possible rachat de l’Olympique de Marseille. L’OM n’est plus l’une des priorités du Bostonien, qui réclamerait tout de même plus de 400 millions d’euros pour vendre.

Un prix jugé excessif par l’Arabe Saoudite, qui semble désormais vouloir se tourner vers d’autres clubs beaucoup plus accessibles. Si l’OM ne trouve pas de repreneur, Frank McCourt a endosserait toute la responsabilité comme l’a déjà annoncé la famille Tapie.