Kylian Mbappé sur le départ du PSG, Nasser Al-Khelaïfi prend une terrible décision

Les choses ne sont plus pareilles pour Kylian Mbappé depuis l’annonce de son départ du PSG. Alors qu’il est en froid avec Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi a pris une terrible décision.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est la guerre froide

Après l’épisode du début de saison, voici le deuxième acte d’une tension glaciale entre l’attaquant français et le club de la capitale. Entre-temps, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe du PSG avant la tournée de présaison, pour avoir notifié au club qu’il n’activera pas l’option de prolongation d’une année supplémentaire. Si les choses ont fini par rentrer dans l’ordre avec la réintégration du Bondynois, c’est toute une autre tournure que la situation pourrait prendre cette fois-ci. Mbappé ne veut plus rester au PSG et l’a clairement notifié à sa direction.

Depuis, c’est une tension qui s’installe progressivement entre le joueur et son entraîneur, Luis Enrique d’une part, et entre lui et son président, Nasser Al-Khelaïfi d’autre part. Ces dernières semaines, le technicien espagnol du Paris Saint-Germain a clairement décidé de commencer par se passer du joueur de 25 ans, soit en le sortant de son 11 de départ, soit en le sortant en plein match. Une situation rare mais qui mérite d’être soulignée, depuis les débuts de Kylian Mbappé au Parc des Princes en 2017.

Al-Khelaïfi prend position contre Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Luis Enrique

C’est peut-être ici la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase. La tension est actuellement palpable entre le champion du monde français et l’ancien entraîneur du Barça, même si les deux hommes se seraient expliqués aux dernières nouvelles. Cependant, les prochains jours d’ici la fin de la saison pourraient être insoutenables pour Kylian Mbappé. En effet, selon Foot Mercato, Nasser Al-Khelaïfi aurait pris position dans cette affaire avec une décision radicale contre le Bondynois.

La source indique que Luis Enrique a le soutien entier du dirigeant qatari. Al-Khelaïfi aurait fermement fait savoir en privé qu’il ne fera plus aucun cadeau au capitaine des Bleus et meilleur buteur de l’histoire du PSG. Il serait même allé plus loin en annonçant que Mbappé « ne jouerait plus » en cas de signature au Real Madrid. Au vue de la situation, tout porte à croire que c’est la mise en application de la menace qui a déjà commencé.