Luis Enrique au Barça pour remplacer Xavi ? La réponse du PSG tombe

Alors que la direction du FC Barcelone aimerait rapatrier Luis Enrique pour compenser le départ de Xavi en fin de saison, le PSG aurait une position claire concernant l’avenir de son entraîneur.

Deco veut Luis Enrique en priorité sur le banc du Barça

Ce lundi, le journaliste Sique Rodriguez a lâché une bombe sur l’avenir de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’entraîneur espagnol n’est pas menacé au Paris Saint-Germain, mais le spécialiste de la Cadena Ser révèle que le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, fait du coach parisien son grand favori pour prendre la place de Xavi Hernandez, qui a déjà annoncé son départ en fin de saison.

« Dans un monde idéal, l’entraîneur préféré de Deco est Luis Enrique. Celui qu’ils aiment le plus est l’entraîneur des Asturies, une autre chose est de savoir s’il peut signer ou non parce qu’il a un contrat avec le PSG (…) La situation économique est ce qu’elle est et elle limite autant qu’elle limite, mais en ce moment, l’entraîneur qu’il aime le plus est Luis Enrique », explique la source espagnole. Cependant, déloger Enrique du PSG ne serait pas une mince affaire pour les Blaugranas.

Nasser Al-Khelaïfi aime Luis Enrique

Alors que la presse espagnole évoque un intérêt du Barça pour son ancien coach, Jimmy Algerino a fait une importante précision sur la situation du technicien catalan au Paris Saint-Germain.

L’ancien défenseur du club de la capitale française rapporte que le successeur de Christophe Galtier est très apprécié au sein de la direction du Paris SG et bénéficie de la totale confiance de son président Nasser Al-Khelaïfi. En cas d’échec contre la Real Sociedad, mardi soir, en huitième de finale retour de Ligue des Champions, le tacticien de 53 ans ne devrait pas perdre son poste.

« Il a l’appui de sa direction. Il n’a pas un président ou un directeur sportif qui vient dire le discours inverse, comme cela a pu arriver dans le passé. Luis Enrique se positionne en tant que chef et dit : suivez-moi, je fais des choix et ça marche. C’est important de sentir que le mec ne tremble pas », a expliqué Jimmy Algerino dans les colonnes du journal Le Parisien. Le Barça est donc prévenu.