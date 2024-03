Matthijs de Ligt répond cash pour un transfert du Bayern au PSG !

Annoncé dans les plans des dirigeants du PSG en vue du prochain mercato estival, Matthijs de Ligt a fait une importante précision sur son avenir avec le Bayern Munich.

L’intérêt du PSG pour Matthijs de Ligt confirmé

Déjà évoqué par plusieurs médias durant l’hiver, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Matthijs de Ligt a récemment été confirmé par le journaliste Fabrizio Romano. Après l’échec de sa tentative de janvier, le club de la capitale française n’aurait pas forcément abandonné la piste menant au défenseur central de 24 ans.

Le spécialiste mercato italien explique que la situation de l’international néerlandais sera réévaluée après la nomination d’un nouvel entraîneur sur le banc du Bayern Munich. Fabrizio Romano assure que l’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam veut jouer plus et le Paris SG s’est bien intéressé à lui cet hiver et compte revenir à la charge cet été.

Mais il faudra se montrer très convaincant puisque des clubs de Premier League seraient également sur les rangs pour attirer Matthijs de Ligt en cas de départ. Alors que son nom est régulièrement associé à des rumeurs de départ, l’ancien coéquipier de Lucas Hernandez semble avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Matthijs de Ligt ne pense pas à un départ cet été

Outre le Paris Saint-Germain, les dirigeants de Manchester United seraient prêts à formuler une grosse offre pour recruter Matthijs de Ligt, selon les renseignements de Sport Bild. Les Red Devils seraient même actuellement « en alerte rouge » face à la situation du défenseur central bavarois, d’après le Daily Mirror.

Pour autant, le natif de Leiderdorp ne semble pas vraiment porté vers un changement d’air durant l’intersaison. Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Lazio Rome, Matthijs de Ligt a officiellement annoncé sa décision pour la saison prochaine.

« Nous sommes toujours en cours de saison. Je ne pense pas à cela. Je suis très heureux au Bayern Munich. Bien sûr, je n’ai pas eu une saison facile jusqu’à présent. J’ai été blessé pendant longtemps. Mais en ce moment, je me sens bien et je suis en forme. En fin de compte, c’est l’entraîneur qui prend les décisions.

Aujourd’hui, je n’ai plus de blessure et je me sens bien. Je veux jouer et aider l’équipe autant que possible », a confié le protégé de Thomas Tuchel. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Matthijs de Ligt ne pense pas à un départ pour le moment.