Le Racing Club de Lens est sorti de la Ligue des Champions mais est déjà rattrapé par la patrouille de l'UEFA, après les incidents survenus à Arsenal.

A peine reversé en Ligue Europa que le RC Lens doit faire face aux conséquences des dégâts de ses supporters en Ligue des Champions. Lors de leur déplacement à Arsenal, lors de la cinquième journée de la compétition, les supporters ont commis quelques écarts qui n'ont pas échappé à l'UEFA. Alors que les Sang et Or étaient malmenés sur la pelouse (6-0), les fans n'ont pas manqué de manifester leur colère depuis les tribunes. D'après un communiqué de la Confédération européenne, ils se sont rendus coupables de dégradations, de jets de projectiles et d'usage de fumigènes à l'Emirates. En conséquence, l'UEFA a décidé de sanctionner le club de Joseph Oughourlian d'une amende de 30 000 euros.

Les supporters interdits de déplacement

L'UEFA n'a pas eu la main légère contre le RC Lens dans ses sanctions. En plus d'une amende financière, le club entraîné par Franck Haise est contraint de contacter Arsenal, afin de réparer les dégâts, sous 30 jours. On parle de 50 sièges cassés à l'Emirates Stadium. A cela s'ajoute une interdiction avec sursis de vendre des billets à ses supporters pour la prochaine rencontre européenne à l'extérieur, avec une période probatoire de deux ans.

Lens fixé lundi sur son adversaire en Ligue Europa

Franck Haise et son équipe ont assuré leur place en Ligue Europa après avoir réussi à battre le FC Séville 2-1 mardi soir. Ils terminent la phase de groupe avec 8 huits points après ce succès validé par Angelo Fulgini dans les derniers instants. Ils poursuivront ainsi leur aventure européenne avec les barrages de Ligue Europa. Les Lensois seront fixés sur leurs adversaires lundi prochain à l'occasion du tirage au sort.