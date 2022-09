OM : La réponse de Marseille après les sanctions de l'UEFA

Sanctionné par l’UEFA après les incidents survenus contre Francfort, l’ OM pouvait faire appel de ces sanctions. Il n’en serait rien.

Déjà dans le dur en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devra composer sans son public lors de la prochaine journée. L’UEFA a en effet prononcé un huis clos à l’Orange Vélodrome pour la réception des Portugais. Ceci fait suite aux incidents survenus en marge de la réception de l’Eintracht Francfort lors de la dernière journée. De même, le Virage Nord du Vélodrome sera également fermé pour la réception de Tottenham lors de la dernière journée de la phase de poules. L’ OM était sous le coup d’une sanction pour usage d’engins pyrotechniques lors de la demi-finale retour de Ligue Europa Conférence contre Feyenoord la saison dernière. Selon La Provence, le club phocéen a décidé de ne pas faire appel des sanctions prononcées par l’UEFA à son encontre.

Invaincu en Ligue 1, l’Olympique de Marseille broie déjà du noir en Coupe d’Europe. L’ OM pointe à la dernière place de son groupe après deux défaites lors des deux premières journées. Les hommes d’Igor Tudor n’ont pas encore inscrit le moindre but en Ligue des champions. Nouveau milieu marseillais, Jordan Veretout s’est projeté sur les prochaines sorties du club. Interrogé ce mercredi sur RMC Sport, l’ancien de la Fiorentina estime que le club provençal doit jouer son va-tout.

« Je ne sais pas si c’est l’enchaînement des matchs ou peut-être un manque d’expérience mais il faut se libérer, se lâcher. De toute façon, aujourd’hui, on n'a plus rien à perdre. Il faudra accueillir le Sporting comme on le fait en championnat, où on est agressifs dans notre jeu, on se projette sans réfléchir. Si on réfléchit trop, on va encore perdre le match et on sera dehors ».