Une grosse mise au point sur l’arrivée de Jean-Louis Gasset à l’OM

Même si Jean-Louis Gasset réalise des débuts convaincants à l’OM, de nouvelles révélations émergent concernant les circonstances de son arrivée à Marseille.

OM : Mehdi Benatia n’est pas à l’origine de l’arrivée de Jean-Louis Gasset

Les débuts de Jean-Louis Gasset à la tête de l’Olympique de Marseille sont tout simplement convaincants. Avec trois victoires en trois matches, dont une performance éclatante contre Clermont samedi soir (1-5), le nouvel entraîneur de 70 ans a rapidement relancé une équipe de l’OM qui était en manque de confiance sous l’ère Gennaro Gattuso. Symbole du renouveau de l’OM, Jean-Louis Gasset serait une trouvaille de Mehdi Benatia.

En effet, selon RMC Sport, c’est bien le nouveau directeur sportif de l’OM qui aurait suggéré le nom de l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire à Pablo Longoria, le président de l’OM, lorsque les résultats stagnaient sous Gattuso. Toutefois, sur les ondes de la radio sportive, Daniel Riolo avance une autre version, en affirmant que c’est en réalité Stéphane Tessier, le directeur général, qui est à l’origine de l’arrivée de Gasset à Marseille. Leur collaboration passée à l’ASSE aurait facilité les négociations.

Une stratégie de communication dénoncée

Par ailleurs, Daniel Riolo estime que l’implication de Mehdi Benatia dans la nomination de Jean-Louis Gasset à l’OM ne serait rien d’autre qu’une « stratégie de communication » visant à redorer l’image du dirigeant marocain, notamment après ses déclarations controversées concernant Jonathan Clauss. Quoi qu’il en soit, l’impact de Gasset sur l’équipe phocéenne a été immédiat, avec des performances convaincantes et des résultats positifs.

Sa capacité à redonner de la confiance aux joueurs et à instaurer une dynamique gagnante a été cruciale pour relancer l’équipe. Avec ces trois succès d’affilée, l’OM s’est relancé dans la course à l’Europe. Ainsi, que ce soit grâce à Benatia ou à Tessier, l’arrivée de Jean-Louis Gasset aux commandes l’Olympique de Marseille a été une décision judicieuse qui a déjà porté ses fruits. L’entraîneur de 70 ans a apporté une nouvelle énergie et un nouvel espoir à un club en difficulté, et les supporters peuvent désormais regarder l’avenir avec optimisme.