Au PSG, l’éviction de Kylian Mbappé par Enrique est validée !

Luis Enrique ne fait aucun traitement de faveur à Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG qui a déjà annoncé à ses dirigeants son intention de partir du club à la fin de la saison. L’espagnol n’hésite pas à l’envoyer sur le banc, une habitude parfaite pour le club.

Oui, le PSG a raison de tenter la vie sans Kylian Mbappé

Lors du match nul (1-1) du Paris Saint-Germain face au Stade Rennais ou son 0-0 contre l’As Monaco, Kylian Mbappé a gouté aux plaisirs du banc des remplaçants en cours de match. Ce nouveau traitement de l’attaquant parisien surprend et le décisionnaire Luis Enrique l’explique avec une certaine conviction.

Pour le technicien de 53 ans, avec la décision déjà prise par Kylian Mbappé de quitter le PSG à la fin de la saison, son équipe doit apprendre à jouer sans lui. Et cela ne doit pas se faire en début de saison prochaine où elle n’aura plus d’autres options que de faire sans lui. Il préfère donc le retirer du groupe de temps en temps de sorte à responsabiliser les joueurs restants.

Cette posture du coach du PSG est validée par un ancien joueur devenu consultant pour TF1. Pour Rio Mabuva, Luis Enrique a raison d’expérimenter la vie sans Mbappé maintenant.

Rio Mabuva valide les décisions de Luis Enrique

« Je crois qu’il a raison. On a parfois reproché aux coachs du PSG de ne pas s’affirmer vis-à-vis des stars. Il ne faut pas non plus que ça devienne un conflit qui joue contre le club. Cependant, je pense qu’il faut qu’il s’affirme », a déclaré Rio Mabuva.

L’ancien joueur du LOSC a même expliqué que Luis Enrique « a un projet collectif et c’est » ce qu’il trouve « vraiment intéressant. » Il trouve également bien que Kylian Mbappé « respecte » les décisions de son entraîneur que seul lui pourra « régler » en remontant son niveau de jeu.