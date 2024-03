PSG : Luis Enrique prêt à écarter Mbappé contre la Real Sociedad ?

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre la Real Sociedad, le coach du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur le cas de Kylian Mbappé.

Real Sociedad-PSG : Luis Enrique sème le doute sur Mbappé

Avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse de la Real Sociedad, Luis Enrique a été interrogé sur la gestion de Kylian Mbappé. Sur les deux derniers matches de Ligue 1, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a remplacé l’attaquant de 25 ans face au Stade Rennais (1-1) et à la mi-temps du choc contre l’AS Monaco (0-0). À la question de savoir s’il allait gérer Mbappé de la même manière en Ligue des Champions, le technicien espagnol s’est montré catégorique au micro de RMC Sport.

« Oui, bien sûr. Pourquoi pas ? », a répondu l’ancien coach du Barça, dans un éclat de rires. Également interrogé sur le même sujet par la chaîne Movistar+, Luis Enrique a explicité le fond de sa pensée. « Comment je vais gérer Mbappé ? Comme toujours. Avec du bon sens, en pensant à ce qui est le mieux pour l’équipe et en profitant de l’expérience », a indiqué le successeur de Christophe Galtier, avant de lever un coin de voile sur ce qu’il attend de son groupe demain soir.

Luis Enrique veut être « à la hauteur du rendez-vous »

Dans la suite de son passage devant les journalistes, Luis Enrique a souligné l’importance d’aborder le match contre la Real Sociedad avec sérieux malgré l’avance au tableau d’affichage en faveur du Paris Saint-Germain.

« Ce que j’espère de l’équipe c’est qu’elle soit à la hauteur du rendez-vous. Affronter le match comme on l’a fait. Je vois que l’équipe a de la confiance. On a l’objectif de gagner le match et ce sera compliqué », indique Enrique.

Quoi qu’il en soit, à quelques heures de la manche retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Kylian Mbappé ne sait pas s’il sera titulaire ou s’il terminera le match sur le banc.