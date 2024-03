Une première arrivée déjà actée dans le groupe de Franck Haise au RC Lens

Franck Haise et le RC Lens visent un retour en Europe la saison prochaine. Alors que les Sang et Or sont en pleine lutte pour la suite de la saison, un premier renfort est déjà acté pour la saison prochaine.

Lukasz Poreba va retrouver le groupe de Franck Haise au RC Lens

Lukasz Poreba est un footballeur polonais qui joue au poste de milieu de terrain. Il a été prêté par le RC Lens à Hambourg pour la saison 2023-2024, avec une option d’achat. Selon plusieurs sources, le joueur de 23 ans va faire son retour au RC Lens à l’issue de son prêt. Hambourg ne compte pas lever son option d’achat, estimée à 10 millions d’euros. Poreba n’a pas réussi à s’imposer en Allemagne, où il n’a disputé que 12 matchs et marqué 2 buts.

Lukasz Poreba va donc se retrouver sous les ordres de Franck Haise au sein du club artésien, où il est sous contrat jusqu’en 2027. Toutefois, son avenir à Lens n’est pas assuré, car il ne fait pas partie des plans de l’entraîneur, qui dispose de nombreux milieux de terrain dans son effectif. Le RC Lens pourrait donc chercher à le vendre ou à le prêter à nouveau lors du prochain mercato.