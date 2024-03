Un cadre du RC Lens fait son retour dans l’équipe de Franck Haise

Sauf changement de dernière minute, un joueur du RC Lens en prêt en Allemagne fera son retour au sein de l’équipe du technicien lensois, Franck Haise la saison prochaine.

Mercato: le RC Lens obtient de renfort

Un joueur du RC Lens en prêt fait son retour la saison prochaine. Les Sang et Or ont prêté le milieu de terrain polonais, Lukasz Poreba à Hambourg cette saison. Dès son arrivée, il n’a pas réussi à livrer des performances convaincantes. Le club allemand ne compte pas trop sur lui, et la direction envisage son retour en Ligue 1.

Lukasz Poreba reviendra en France

D’après le média allemand, Hamburger Abendblatt, les dirigeants du club Hambourg ne veulent pas lever l’option d’achat incluse dans le prêt de Lukasz Poreba. Le Polonais a disputé peu de matchs avec ce club de deuxième division allemande. Il devrait rejoindre le club artésien à l’issue de la saison. Il a rejoint les Sang et Or en juillet 2022 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027.

Łukasz Poręba est formé par le Zagłębie Lubin. Après une belle saison avec son club formateur en 2021, ses statistiques ont suscité l’intérêt de plusieurs clubs européens notamment le RC Lens, le Bétis Séville, le Hertha Berlin et l’Hellas Vérone. Finalement, Lukasz Poreba a posé ses valises en France et s’est engagé avec le RC Lens en 2022.