Mercato : un autre joueur du Cercle de Bruges dans le viseur du RC Lens

Ça bouge du coté du RC Lens ! Les Sang et Or s’activent pour le mercato estival. Après l’intérêt du club pour le serial buteur togolais, Kévin Denkey, Franck Haise cible encore une autre pépite du Cercle de Bruges. Selon les informations de Sacha Tavolieri, les dirigeants nordistes veulent le fougueux défenseur norvégien Jesper Daland.

Il livre une belle performance en Jupiler Pro League, le championnat de Belgique. En cas de départ de Kevin Danso du RC Lens, il pourrait combler parfaitement le vide. La concurrence est rude pour la signature du Norvégien. Lille aussi s’intéresse au profil du joueur. Jesper Daland est lié au Cercle Bruges jusqu’en 2025.

Le RC Lens cible aussi Kévin Denkey

Le RC Lens vise également le prolifique attaquant du Cercle de Bruges, Kévin Denkey. Le Togolais est en pleine forme et réalise une belle saison. Il affole les compteurs de but en Belgique. Il a disputé 26 matchs en Jupiler Pro League cette saison et a marqué 22 buts.

Il est le meilleur buteur du championnat belge cette saison. Kévin Denkey a débuté sa formation au Nîmes Olympique avant de rejoindre le Cercle de Bruges, en Belgique, lors de la saison 2020-2021. Lens va débourser 10 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur.