FC Nantes : Un des piliers de Jocelyn Gourvennec absent face à Strasbourg

Jocelyn Gourvennec et le FC Nantes tenteront de relever la tête à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1, après avoir perdu la journée précédente face au FC Metz. Pour la réception du RC Strasbourg, les Canaris seront privés d’un élément clé.

FC Nantes, le faux pas qu’il ne fallait pas

Sur courant alternatif et dans le dur, le FC Nantes avait une très bonne occasion de prendre des points pour s’offrir de quoi s’éloigner de la zone de relégation. Malheureusement, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont manqué le coach. Ils se sont fait surprendre par une valeureuse équipe du FC Metz 2-0, devant leur propre public. Une contre performance qui maintient les Canaris sous la pression de la relégation. Il faudra désormais gagner des points pour remonter au classement, à commencer déjà par le week-end prochain.

Jocelyn Gourvennec à Strasbourg sans Douglas Augusto

A l’occasion de la 25e journée de Ligue 1, le FC Nantes aura un déplacement difficile au Vélodrome pour défier l’Olympique de Marseille. La rencontre suivante sera une réception du RC Strasbourg à domicile. Une nouvelle occasion qu’il faudra saisir mais sans Douglas Augusto. Élément indispensable dans le dispositif de Jocelyn Gourvennec, le milieu de terrain est forfait pour la rencontre face aux Alsaciens.

Le Brésilien a écopé d’un carton jaune à l’heure de jeu face aux Grenats et est donc suspendu pour cette rencontre du 16 mars prochain. C’est le troisième carton jaune en moins de dix matchs pour ce protégé de Gourvennec. Ce qui fai désormais six cartons jaunes en onze matchs pour Douglas Augusto. C’est donc sans lui que Pedro Chirivella et ses partenaires prépareront la réception du RC Strasbourg.