Jocelyn Gourvennec reçoit une mauvaise nouvelle FC Nantes !

Le coach du FC Nantes, Jocelyn Gourvennec annonce une mauvaise nouvelle. Un de ses cadres sera suspendu face au RC Strasbourg.

Jocelyn Gourvennec privé d’un joueur

Encore une autre mauvaise nouvelle pour Jocelyn Gourvennec et le FC Nantes. En pleine bataille pour le maintien en Ligue 1 à la fin de la saison, le FC Nantes encaisse un autre coup dur. Les Canaris affronteront le RC Strasbourg le 16 mars 2024, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1 sans leur milieu de terrain Douglas Augusto. Le Brésilien de 27 ans sera suspendu face au RC Strasbourg pour une accumulation de carton jaune. En 11 matchs, Douglas Augusto a écopé de six cartons jaunes.

Le FC Nantes proche de la zone rouge en Ligue 1

Le FC Nantes est en grande difficulté en Ligue 1 et s’approche dangereusement de la zone de relégation. Il est à la 14e place au classement avec 25 points. Les Canaris ont été battus par Metz (0-2), le dimanche 3 mars, dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Jocelyn Gourvennec a critiqué la performance de ses joueurs après ce revers à domicile.

« On a raté notre match. On ne répond pas présent dans notre stade. On a rien à dire, c’est logique qu’on se fasse siffler », a-t-il dit. Le FC Nantes affrontera des adversaires coriaces (Marseille, Nice et Lyon) lors des prochains matchs. Jocelyn Gourvennec invite ses joueurs à rester forts pour mener la rude bataille. « Il faut qu’on se remobilise, qu’on reste ensemble et bien se préparer pour toutes les batailles qui nous attendent », a-t-il déclaré.