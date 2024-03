Le PSG va faire fort ! Une opération à plus de 140MЄ se prépare

Le PSG compte bien remplacer Kylian Mbappé par une autre star du football européen dans le groupe de Luis Enrique. Les plans se cuisinent en ce sens avec une opération millionnaire qui se prépare en coulisses.

Bukayo Saka, la nouvelle cible du PSG

Le Paris Saint-Germain est au courant de la fin de l’aventure parisienne de Kylian Mbappé dans la capitale, à la fin de son contrat le 30 juin. Le club français réfléchit déjà à d’éventuels remplacements de haut niveau, avec plusieurs joueurs ciblés pour l’après-Mbappé. Ces dernières heures, un grand nom apparaît dans le viseur de Luis Campos. D’après les informations de Fichajes, Paris s’intéresserait fortement à la star anglaise d’Arsenal, Bukayo Saka.

Le club français sait que les jours de Mbappé sont comptés au Parc des Princes, d’où la nécessité de trouver de nouvelles pièces pour l’attaque de l’équipe que Luis Enrique dirige encore. C »est là qu’intervient un Bukayo Saka, qui est sans aucun doute la grande star d’Arsenal cette saison, avec 16 buts et 15 passes décisives en 35 matchs, réalisant un saut qualitatif important qui pourrait désormais l’emmener à Paris cet été.

Plus de 140 millions d’euros pour attirer Bukayo Saka ?

Le média espagnol indique que, même si les Gunners seraient réticents à laisser partir leur jeune talent, l’offre du PSG, qui pourrait s’élever à plus de 140 millions d’euros, pourrait être trop attractive pour la laisser passer. Ce qui ferait de Bukayo Saka la vente la plus chère de l’histoire du club de Londres. Ce qui offrirait aussi de quoi permettre à Arsenal de signer un remplaçant sur le marché pour l’un des plus grands hommes de confiance de Mikel Arteta dans l’attaque des Gunners.