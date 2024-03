La réaction hallucinante de Luis Enrique sur sa relation avec Mbappé au PSG

Luis Enrique s’est exprimé après la qualification du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire 2-1 sur la Real Sociedad. Le technicien espagnol a notamment été interrogé sur sa relation avec Kylian Mbappé.

Luis Enrique cash sur sa relation avec Kylian Mbappé

Ils étaient sans doute les acteurs les plus observés de cette rencontre retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Kylian Mbappé et Luis Enrique entretiennent des relations tendues au vu des derniers développements de l’actualité du PSG. C’est donc logiquement que les deux hommes ont été interrogés après la victoire 2-1 du PSG sur la Real Sociedad, avec un doublé de l’attaquant de 25 ans. Le Bondynois a clairement signifié avoir des « problèmes », mais que Luis Enrique « n’en faisait pas partie ».

Des propos que l’Asturien semble confirmer au micro de Movistar Plus+. L’entraîneur du Paris Saint-Germain préfère faire croire que tout n’est que invention de la part des médias. Car selon lui, « ce qui fait vendre, c’est de répandre de la merde et de causer des problèmes et des histoires ». Se demandant « Qui s’intéresse à la vérité ? « , Luis Enrique assure n’avoir « aucun problème avec aucun joueur, à part aimer plus ou moins » ses décisions.

Luis Enrique élogieux envers Kylian Mbappé

Evoquant l’avenir du PSG sans l’attaquant français, l’ancien entraîneur du FC Barcelone indique qu’il lui faudra toujours tester d’autres coéquipiers. Sur Kylian Mbappé, Luis Enrique déclare qu’il n’a plus rien à prouver. Il n’a aucun doute sur le fait qu’ il « est le meilleur joueur du monde dans le dernier tiers , lorsqu’il fait face au but. ». Pour lui, il est clair qu’il « n’est pas nécessaire de gérer Kylian, il se gère lui-même ».