Jean-Louis Gasset veut fait sentir à Villarreal que l’OM est là !

Jean-Louis Gasset va affronter Villarreal de Marcelino, ancien coach de l’OM, avec ses joueurs jeudi. Le technicien du club phocéen ne compte pas laisser l’adversaire lui imposer sa loi lors du match. Mieux, il veut montrer aux Espagnols que l’Olympique de Marseille est là !

L’OM a des arguments à faire valoir

Le match de Ligue Europa qui opposera OM – Villarreal 8e de finale sera le 4e match de Jean-Louis Gasset sur le banc marseillais. Si ses trois premières apparitions ont été de belle facture, le coach de 70 est attendu contre Villarreal qui est un des meilleurs clubs en compétition européenne.

En conférence de presse, la rencontre à venir a été au cœur des échanges et Jean-Louis Gasset, loin de se montrer impressionné par le défi à relever, a prévenu de son intention de garder le ballon.

Pour lui, le « maître mot » du match sera « intensité, agressivité ». Le technicien de l’Olympique de Marseille estime que « Techniquement » les joueurs de Villarreal « sont très forts. Ils ont des joueurs très habiles, des attaquants efficaces » un peu comme ceux de son équipe.

Gasset reste confiant

L’ancien coach de l’ASSE sait que l’équipe espagnole vient d’enclencher une « bonne dynamique » de victoires face au Real Sociedad (1-3) et un (5-1) contre Grenade. C’est donc à un choc des titans que vont assister les fans du Stade Vélodrome avec un avantage pour l’OM qui aura derrière lui son 11e homme, le public.

« Il va falloir leur faire sentir qu’on est là aussi avec des arguments, de l’expérience, des joueurs qui savent ce qu’est la Coupe d’Europe » Le coach marseillais a ensuite ajouté « et on a notre public qui va nous inciter à nous surpasser. On doit prendre une option conséquente dès le match aller. Pour ça, il faut jouer. »

Marcelino est prévenu, son ancienne équipe n’a aucune intention de faire des cadeaux à sa nouvelle formation.