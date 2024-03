Mauvaise nouvelle pour ce joueur du RC Lens

Le RC Lens s’est régalé le week-end dernier en s’offrant un succès éclatant 3-0 face à l’Olympique Lyonnais. Pendant ce temps, Óscar Cortés, qui est en prêt, connaît un moment difficile.

Óscar Cortés blessé et opéré

Le jeune international colombien est arrivé sous forme de prêt avec option d’achat du côté du Glasgow Rangers, en Ecosse. Venu pour chercher du temps de jeu et progresser, Óscar Cortés fait face à une dure période. Son séjour chez les Ecossais prend une tournure inattendue après s’être blessé lors d’un match avec les Rangers. La nouvelle de son opération et le temps de récupération suscitent l’inquiétude des supporters et du staff technique de l’équipe.

Lors d’un match contre Kilmarnock, Óscar Cortés, qui s’était fait remarquer pour les Rangers, a été contraint de quitter le terrain pendant le match pour raison de blessure. Après avoir été évalué par le personnel médical de l’équipe, il a été déterminé qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale pour soigner la blessure. Le Colombien a donc été opéré avec succès.

Óscar Cortés stoppé dans son bon élan

Selon les rapports médicaux, l’ancien joueur de Millonarios sera absent pendant environ deux mois, le temps de se remettre de l’opération. Cette nouvelle représente un coup dur tant pour le joueur que pour l’équipe, car Cortés a bien performé cette saison et était un élément clé pour les Rangers.

En manque de temps de jeu au RC Lens sous Franck Haise, l’ailier droit de 20 ans a su saisir sa chance, alignant six matchs de suite dont trois en tant que titulaire. Óscar Cortés est aussi auteur d’un but et d’une passe décisive en championnat. Il s’est aussi offert une passe en Coupe d’Ecosse.