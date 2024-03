OL : John Textor tire à boulets rouges sur le PSG

John Textor n’a pas manqué l’occasion de régler ses comptes avec le Paris Saint-Germain et sa domination outrageuse sur le championnat de France de Ligue 1.

OL : John Textor flingue la domination du PSG sur la Ligue 1

Sur les dix dernières années, le Paris Saint-Germain n’a laissé que des miettes à ses concurrents en Ligue 1. Le club de Nasser Al-Khelaïfi a remporté huit titres de champion de France dont deux triplés entre 2014-2016 et 2018-2020. Une domination sans partage du club rouge et bleu qui agace plus d’un dont John Textor, dont le club est actuellement largué en championnat à la dixième place avec 26 points de retard sur le PSG, leader de Ligue 1.

Invité ce jeudi à Londres pour participer à une conférence organisée par le journal Financial Times sur le business du football (Financial Times Business of football Summit), le propriétaire américain de l’Olympique Lyonnais est revenu sur cette suprématie parisienne en Ligue 1. Une domination outrageuse qui se produit à une époque où Vincent Labrune et la LFP tentent de promouvoir, au mieux, l’élite du football français. « Qui va s’intéresser au championnat de France et le regarder à la télé si on sait qui va gagner ? », a notamment demandé John Textor.

John Textor dénonce une concurrence déloyale du PSG !

Photo : John Textor

Relancé sur le sujet, le natif de Kirksville a une fois encore pointé du doigt le PSG, propriété du Qatar, avec un gros regret. En France, selon John Textor, « tout le monde se bat pour la deuxième place, c’est la même équipe qui gagne chaque année ». Il poursuit et indique que les autres clubs « sont en concurrence avec un gouvernement, pas avec une entreprise privée ». Le dirigeant américain a même révélé une de ses nombreuses discussions avec le président du PSG.

« Je dis au président du PSG, Nasser (al-Khelaïfi, ndlr) en privé et parfois en public : est-ce que quelqu’un s’amuse ? Pourquoi l’aimes tu?», a fait savoir John Textor, ce qui traduit à suffisance son agacement vis-à-vis de la domination parisienne.