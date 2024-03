Khvicha Kvaratskhelia au PSG ? Une grosse annonce tombe

Khvicha Kvaratskhelia est l’une des pistes du PSG pour remplacer Kylian Mbappé sur l’aile gauche de son attaque. Alors qu’une rencontre était programmée entre les deux parties, une grosse annonce est tombée.

Khvicha Kvaratskhelia ouvre la porte à un départ de Naples

L’international géorgien fait partie des joueurs au programme du PSG pour renforcer l’aile gauche la saison prochaine et dans les mois à venir, des nouvelles devraient être données sur son avenir. Bien qu’il ait un contrat valable avec Naples jusqu’en 2027, Khvicha Kvaratskhelia souhaite une augmentation de salaire pour sa grande contribution à l’équipe italienne et négocie une amélioration. Mais il n’y a toujours pas d’accord et l’entourage du joueur de 23 ans a déjà fixé une date à laquelle ils doivent décider si Kvaratskhelia reste ou partira de Naples.

Mamuka Jugeli, représentant de Kvaratskhelia, a donné une interview dans l’édition géorgienne de la Gazzetta dello Sport et a reconnu qu’ils négocient un nouveau contrat avec Naples. Cependant, à la fin du mois de mai, il devrait y avoir une décision finale pour pouvoir évaluer correctement les futures options pour l’ailier. « Il partira si un autre club présente une offre que la direction ne peut pas rejeter », a-t-il confié.

Khvicha Kvaratskhelia parti pour rester à Naples ?

Dans ce dossier, tout reste ouvert avec diverses options pour Khvicha Kvaratskhelia. Il convient de rappeler que dimanche dernier, le père du joueur a souligné que son fils souhaitait rester à Naples. De quoi refroidir ainsi les éventuels intérêts du Barça ou du Paris Saint-Germain, mais ces nouvelles déclarations de son représentant laissent la porte ouverte au Géorgien.

Bien entendu, son départ ne sera pas une tâche facile et l’équipe qui souhaite recruter Kvaratskhelia devra creuser profondément pour pouvoir recruter un joueur capable de faire la différence. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi savent à quoi s’attendre.