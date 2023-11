Le PSG cible Khvicha Kvaratskhelia en cas de départ de Kylian Mbappé l'été prochain. Mais le Napoli ne compte pas se laisser dépouiller aussi facilement.

Mercato PSG : Le Paris SG en pince pour Khvicha Kvaratskhelia

D’après les renseignements obtenus par le site 90 min, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia en cas de départ de Kylian Mbappé à l’issue de la saison en cours. En deux ans, l’attaquant de 22 ans s'est révélé au Napoli et pourrait être tenté par un nouveau projet ambitieux, surtout dans la peau d’une véritable star. Mais les dirigeants devront s’attendre à une rude concurrence puisque des représentants de Chelsea, Newcastle, Manchester City et Manchester United étaient présents pour observer Kvaratskhelia, à en croire le média sportif. Qu’à cela ne tienne. Le club italien ne compte pas se séparer de son joyau géorgien comme l’a fait comprendre son agent.

Le SSC Naples travaille à la prolongation de Kvaratskhelia

Interrogé par le portail local TuttoNapoli, Mamuka Jugeli a clairement laissé entendre que la direction du SSC Naples n’entend pas vendre son client lors du prochain mercato estival. Lié jusqu’en juin 2027, Khvicha Kvaratskhelia n’est pas sur le marché et son président Aurelio De Laurentiis travaille sur une proposition de prolongation avec à la clé un salaire considérablement revu à la hausse.

« Dans un avenir proche, il y aura des ajustements à son contrat. De Laurentiis est une très bonne personne, un homme de parole qui tient tout ce qu'il promet, il a fait beaucoup de bonnes choses pour nous », a expliqué le représentant de l’international géorgien. Pour l’agent du coéquipier de Victor Osimhen, son client est « un footballeur du plus haut niveau et mérite plus, mais cela arrivera. » Le Paris SG est donc prévenu.