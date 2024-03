Luis Campos va boucler un premier dossier prioritaire pour le PSG

Luis Campos aura un été très mouvementé aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs pour le PSG. Mais avant, un dossier prioritaire sera bientôt bouclé en interne.

Luis Campos tient la prolongation de Warren Zaïre-Emery

Le Paris Saint-Germain a accordé à Warren Zaïre-Emery, 17 ans, l’opportunité d’être promu en équipe première à l’été 2022. Lors de sa première saison en senior, le milieu de terrain a inscrit deux buts en 26 matches de Ligue 1, dont huit disputés en tant que titulaire. Cette saison, le joueur de 17 ans a franchi une nouvelle étape et s’est assuré une place régulière de titulaire au milieu de terrain dans un grand rempli de talents, entraîné par Luis Enrique.

Zaïre-Emery a pour l’instant disputé 20 matches de Ligue 1, dont 16 comme titulaire. Lors de ces apparitions, il y a eu deux buts et deux passes décisives. En plus de cela, le milieu de terrain a également inscrit un but et trois passes décisives en six matches de phase de groupes de la Ligue des champions. Pour préserver cette pépite du club, Luis Campos s’attelle à lui faire signer un nouveau contrat, alors que son contrat actuel prend fin en 2025.

Un contrat de 5 ans attend Zaïre-Emery

Les rumeurs de prolongation circulent du jeune milieu de terrain circulent depuis un certain temps. En décembre déjà, Foot Mercato indiquait que les différentes parties avaient convenu verbalement de prolonger le contrat. Les gens ont désormais avancé avec Luis Campos et Zaïre-Emery. D’après Fabrizio Romano, la prolongation est sur le point d’être terminée, alors que le milieu de terrain aura 18 ans vendredi.

Le joueur en question doit être âgé de 18 ans ou plus pour signer un contrat plus long. Des informations antérieures affirmaient que le PSG et Luis Campos, directeur sportif, souhaitaient lui faire signer un contrat de cinq ans. Le journaliste italien réitère les informations précédentes de Foot Mercato selon lesquelles les parties se sont mises d’accord verbalement et les documents seront signés prochainement.