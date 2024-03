Le Stade de Reims, 3e cale du PSG en Ligue 1 ???

Ce dimanche, le PSG recevra sur ses terres du Parc des Princes le Stade de Reims. Le 9e de Ligue 1 arrive avec l’intention de participer au ralentissement du club parisien au classement, malgré l’avis contraire des statistiques.

PSG-Reims, vers un 2 sans 3

L’histoire raconte que le Stade de Reims n’a jamais vraiment su résister au Paris Saint-Germain lors de leurs 7 derniers matchs de Ligue 1. L’équipe de Luis Enrique a le palmarès d’avoir battu par 5 fois celle du belge d’origine britannique lors de leurs 7 dernières rencontres pour 2 matchs nuls.

Même si le PSG sort de deux matchs nuls en championnat face au Stade Rennais (1-1) et l’As Monaco (0-0), il ne devrait pas laisser Reims lui jouer le coup du « jamais 2 sans 3 ». L’étincèlent Kylian Mbappé et ses coéquipiers, boostés par leur qualification en Ligue des champions, auront à cœur de gommer les imperfections de ces dernières semaines en championnat.

Ainsi, le PSG devrait afficher l’intention de faire vivre aux champenois leur série de 18 défaites en Ligue 1 après celle de 17 matchs d’invincibilité qui ont fait la réputation de leur coach Will Still en L1.

Il est vrai que le Stade de Reims a pris 6 points sur les 9 possibles de ses 3 derniers déplacements, mais là, c’était que face à Monaco et Le Havre qui ne sont pas non plus le champion de France en titre, le Paris SG.

Le Paris SG a remporté 6 de ses 7e matchs après un match européen

Le club de la capitale française sait se montrer impitoyable avec les équipes de Ligue 1 toutes les fois qu’il sort d’un match de Ligue des champions. Ainsi, sur 7 matchs qui ont suivi une rencontre européenne du Paris Saint-Germain, l’équipe a arraché 6 victoires contre 1 seul nul.

Pour dire que le PSG, après 7 matchs européens, ne laisse jamais aucune équipe française lui prendre plus d’un point. La dernière opposition entre Paris et Reims remonte au 11 novembre dernier et avait tourné en faveur du club parisien 3-0 au Parc des Princes.

Le leader du championnat tricolore laisse donc peu, voir aucune chance, au Stade de Reims de servir de 3e cale après ses coups d’arrêt contre Rennes et l’As Monaco. Résultat : dimanche à 15h00 pour connaitre le sort des deux équipes.