200M€ pour remplacer Mbappé ! Le PSG provoque encore le Barça

Avec le départ de Kylian Mbappé en fin de saison, le PSG prépare un mercato estival de folie et le Barça pourrait une nouvelle fois faire les frais de l’ambition du club parisien.

Après Neymar et Messi, le PSG veut chiper un autre crack au Barça

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait être en train de disputer sa dernière saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, l’attaquant de 25 ans a déjà annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi et à ses coéquipiers. Après sept années passées dans la capitale, le capitaine de l’équipe de France s’apprête donc à faire ses adieux à la Ligue 1.

Selon toute vraisemblance, il devrait poser ses valises au Real Madrid. Avec ce départ, ce sont au total plus de 200 millions d’euros que le Champion de France en titre va économiser. Une fortune que Nasser Al-Khelaïfi veut utiliser pour remplacer valablement l’enfant de Bondy. Et si les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao, Marcus Rashford, Lautaro Martinez et Khvicha Kvaratskhelia sont évoqués, le club parisien rêverait d’un coup encore plus redondant.

En effet, selon les renseignements obtenus par le quotidien Marca, le Paris SG aurait transmis une offre de 200 millions d’euros à la direction du FC Barcelone pour obtenir le renfort de Lamine Yamal. À seulement 16 ans, le prodige espagnol est déjà comparé à Lionel Messi et le PSG voudrait en faire l’héritier de Kylian Mbappé. Mais après les épisodes Neymar et Messi, le club culé ne compte pas renforcer le PSG.

Joan Laporta dit non à Nasser Al-Khelaïfi pour Yamal

Le journal madrilène explique que Jorge Mendes, l’agent de Lamine Yamal, a informé Joan Laporta de l’intérêt du Paris Saint-Germain pour son poulain lors d’une réunion où les possibilités de transfert de cet été ont été discutées. Malgré une situation économique délicate qu’une telle opération aurait grandement contribué à régler, la formation catalane aurait refusé l’offre de Nasser Al-Khelaïfi pour Lamine Yamal. Aux yeux des dirigeants barcelonais, le jeune international espagnol représente l’avenir du club.