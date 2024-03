Une ancienne star de l’ASSE annonce la Vente OM aux Saoudiens !

Après plusieurs années de spéculations, la Vente OM aux Saoudiens devrait être bientôt officialisée. Une ancienne star de l’ASSE en est totalement persuadée.

Vente OM : Ryad Boudebouz croit en l’arrivée de l’Arabie saoudite

Ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne entre 2019 et 2022, Ryad Boudebouz a lâché une bombe sur l’éventuel rachat de l’Olympique de Marseille par un fonds d’investissement saoudien.

Lors d’une discussion avec Julian Palmieri, le joueur d’Ohod Club s’est exprimé sur ses certitudes concernant la Vente OM. Pour l’international algérien de 34 ans, cela ne fait aucun doute que Frank McCourt va prochainement passer la main à l’Arabie Saoudite à la tête de l’OM.

« Je pense que ça va se faire ! Oui, je pense bien que ça va se faire ! Ils sont obligés, Qatar versus Arabie Saoudite, c’est la concurrence, ils vont prendre Marseille pour concurrencer Paris », a confié Ryad Boudebouz, pensionnaire de deuxième division saoudienne. Une tendance réaffirmée par le journaliste Thibaud Vézirian, qui n’a jamais douté de ce dénouement.

« Le deal est acté » pour le rachat de l’Olympique de Marseille

En effet, sur sa chaîne Twitch, Thibaud Vézirian assure que la Vente OM est irréversible puisque la décision est déjà prise. Et Thibaud Vézirian de donner des détails. Le journaliste d’investigations confirme que l’opération menée avec l’AC Milan et l’AS Monaco n’a absolument rien à avoir avec la vente de l’Olympique de Marseille. Vézirian précise même que les Saoudiens, qui ont déjà bouclé le deal avec Frank McCourt, ne seront pas seuls dans cette opération.

« Comme je vous le dis depuis des mois, le deal « club » est réalisé, il est OK. C’est tout le reste autour qui posait des problèmes. On est très clair là-dessus (…) Si l’officialisation n’est toujours pas arrivée, c’est lié à des problèmes de politique locale, de politique nationale et internationale. On est dans un bazar incroyable au point que même Frank McCourt s’en est lassé (…) Je le redis, le deal est déjà acté, il n’y a plus qu’à attendre », a expliqué le journaliste français.