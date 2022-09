ASSE Mercato : Officialisation surprise pour Ryad Boudebouz

Publié par Ange A. le 08 septembre 2022 à 23:54





ASSE Mercato : Libre depuis son départ de l’AS Saint-Étienne, Ryad Boudebouz s’est trouvé un nouveau point de chute du côté du Golfe.

ASSE Mercato : Nouveau club pour Ryad Boudebouz

Le dernier mercato estival a considérablement affecté l’AS Saint-Étienne. L’ ASSE a recruté onze renforts pour compenser les nombreux départs enregistrés durant cette dernière fenêtre des transferts. Plusieurs joueurs en fin de contrat ont notamment quitté le club ligérien en tant que joueurs libres durant le mercato. C’est le cas de Ryad Boudebouz, pas prolongé et libre de tout contrat jusqu’à ce jeudi. Le milieu offensif algérien s’est trouvé un nouveau point de chute cet été. Le milieu âgé de 32 ans quitte le Vieux continent. L’ancien Stéphanois a rejoint les Saoudiens d’Al Ahli Jeddah, pensionnaire de deuxième division. La formation saoudienne a officialisé la signature de Boudebouz ce jeudi dans un communiqué relayé sur ses réseaux sociaux.

Boudebouz à la relance dans le Golfe

Les détails du contrat de l’ancien Stéphanois avec son nouveau club n’ont pas fuité. Ryad Boudebouz va découvrir le septième club de sa carrière professionnelle. L’international algérien (25 sélections/2 buts) a surtout évolué en Ligue 1. Formé à Sochaux, le milieu offensif a également défendu les couleurs de Bastia, Montpellier et Saint-Étienne. L’ancien de l’ ASSE a également vécu quelques expériences en Liga du côté du Bétis Séville et du Celta Vigo. C’est d’ailleurs après ses piges espagnoles qu’il a rejoint les Verts en juillet 2019. Il totalise 76 apparitions sous le maillot stéphanois pour 9 réalisations et 10 passes décisives. Pour sa dernière saison dans le Forez il a disputé 34 matchs pour 4 buts et 5 passes décisives.

[tweet="1567932973533495298"]

À l’image de Boudebouz, plusieurs anciens Stéphanois vont découvrir des championnats exotiques cette saison. Denis Bouanga a rejoint Los Angeles FC en MLS contre 4 millions d’euros. Comme le Gabonais, Stéphanois le plus décisif la saison dernière, Miguel Trauco a aussi posé ses valises Outre-Manche du côté de San Jose Earthquakes. Le Camerounais Harold Moukoudi et le Sénégalais Assane Diousse évolueront en Grèce, respectivement à l’AEK Athènes et à l’OFI Crète. Arnaud Nordin, Wahbi Khazri (Montpellier) et Romain Hamouma (Ajaccio) ont retrouvé la Ligue 1. Idem pour Mahdi Camara, prêté avec option d’achat au Stade Brestois.