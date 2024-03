Mohamed Salah répond au PSG pour la succession de Kylian Mbappé

Lié à Liverpool jusqu’en juin 2025, Mohamed Salah fait partie des stars dont rêve le PSG pour la succession de Kylian Mbappé. L’attaquant de 31 ans a évoqué son avenir.

Le nom de Mohamed Salah évoqué au Paris SG

Sauf énorme surprise, Kylian Mbappé ne sera plus au Paris Saint-Germain au terme de l’exercice 2023-2024. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de 25 ans a déjà annoncé son départ à son président Nasser Al-Khelaïfi, ainsi qu’à ses coéquipiers. Pour sa succession, le Paris SG ciblerait plusieurs stars parmi lesquelles Victor Osimhen, Rafael Leao, Lautaro Martinez, Marcus Rashford et Khvicha Kvaratskhelia.

Mais selon les informations du quotidien sportif L’Équipe, Mohamed Salah aurait des partisans au sein de la direction du club de la capitale française dans l’optique de l’après-Mbappé. Aperçu aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques mois, l’international égyptien aurait le profil idéal pour renforcer efficacement l’attaque parisienne.

Et alors que son entraîneur Jürgen Klopp, qui l’avait fait venir à Liverpool à l’été 2017 va quitter ses fonctions en fin de saison, l’ancien ailier de l’AS Rome a tenu à faire une importante précision sur son avenir.

Mohamed Salah ne lie pas son avenir à celui de Jürgen Klopp

L’été prochain, Mohamed Salah ne sera plus qu’à un an de la fin de son contrat avec Liverpool. Un transfert pourrait donc intervenir durant l’intersaison pour éviter un départ libre douze mois plus tard. Le Paris Saint-Germain et l’Arabie Saoudite étant prêts à lui dérouler le tapis rouge. Toutefois, le natif de Basyoun prévient que son avenir n’est pas absolument lié à celui de son entraîneur Jürgen Klopp, qui a déjà annoncé son départ pour cet été.

« Non. Cela fait partie de la vie maintenant, que tout bouge. Des joueurs sont déjà partis, des joueurs très importants. Le manager est également très important pour le club et il va partir. Un jour, je quitterai le club, mais non le départ de Klopp n’affecte pas mon avenir », a déclaré Mohamed Salah au micro de Sky Sports, en marge du choc de la Premier League contre Manchester City. Le Paris SG est donc prévenu.