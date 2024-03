C’est confirmé ! Le PSG vise un phénomène argentin pour l’après-Mbappé

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le PSG prépare un mercato estival des plus denses. Et un phénomène argentin serait notamment dans les plans de Luis Campos.

Le PSG a coché le nom d’un milieu offensif de Porto

Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique travaillent déjà sur le prochain mercato estival pour permettre au Paris Saint-Germain de disposer d’une équipe compétitive sans Kylian Mbappé la saison prochaine. Si des noms de joueurs confirmés sont de plus en plus évoqués, les dirigeants parisiens viseraient également des profils jeunes et prometteurs.

Dans cette optique, Luis Campos aurait coché le nom d’Alan Varela. Auteur de très belles performances pour sa première saison sous le maillot du FC Porto, le milieu défensif de 22 ans est l’une des grosses révélations du championnat portugais cette saison. Arrivé en août dernier contre un chèque de 8 millions d’euros, l’ancien joueur de Boca Juniors a notamment brillé sous les couleurs des Dragons en Ligue des Champions.

Et tout logiquement, ses performances n’ont pas laissé insensibles plusieurs grands clubs européens. Après Foot Mercato, un média portugais confirme l’intérêt du Paris SG pour Alan Varela. Le conseiller football du Champion de France en titre serait même déjà passé à l’action pour recruter le natif d’Isidro Casanova. Mais la concurrence s’annonce d’ores et déjà rude dans ce dossier.

Grosse concurrence à venir pour la révélation Alan Varela

Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues, Alan Varela ne devrait pas faire long feu au sein de l’effectif du FC Porto. Le quotidien lusitanien A Boca assure que le Paris Saint-Germain a effectivement inscrit le nom de l’international argentin sur la liste des joueurs à recruter l’été prochain pour l’après-Kylian Mbappé.

Cependant, il faudra se montrer très convaincant avec Varela puisque Manchester City, Liverpool et le Borussia Dortmund auraient aussi fait connaître leur intérêt pour l’Argentin. De son côté, le FC Porto n’entend pas le laisser partir à moins de 70 millions d’euros, soit le montant de sa clause libératoire. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.