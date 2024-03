Joshua Kimmich ! Le Bayern Munich prépare sa vengeance contre le PSG

Alors que le PSG s’active en coulisses pour attirer Joshua Kimmich en fin de saison, le Bayern Munich pourrait également frapper un coup chez les Rouge et Bleu.

Le PSG fait un pas de géant dans la signature de Joshua Kimmich

Après neuf années passées au Bayern Munich, Joshua Kimmich serait tenté de s’offrir un nouveau challenge à 29 ans révolus. En froid avec ses dirigeants, le milieu de terrain pourrait profiter de sa situation contractuelle pour changer d’air lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international allemand ne sera pas retenu s’il ne prolonge pas.

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, de Chelsea et du FC Barcelone, Kimmich pourrait rejoindre un autre grand club dès cet été. D’après les informations relayées ces derniers jours par PSG Inside Actus, le PSG se serait déjà rapproché des représentants du milieu défensif bavarois. Et l’intérêt serait réciproque puisque Joshua Kimmich et son épouse apprécient Paris. De son côté, le club bavarois envisagerait également d’attirer un talent du Paris SG.

Le Bayern Munich s’attaque à Xavi Simons

Prêté au RB Leipzig, Xavi Simons est attendu au Paris Saint-Germain cet été dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Cependant, d’autres cadors européens rêvent d’arracher l’international néerlandais de 20 ans au club de la capitale. En effet, selon la presse allemande, le Bayern Munich penserait à Xavi Simons en cas de départ de Jamal Musiala.

Sous contrat jusqu’en juin jusqu’en 2027, Simons est évalué à 70 millions d’euros. En fonction de la décision du Paris SG, le Rekordmeister pourrait faire une offre pour le recruter l’été prochain. À en croire Bild, le RB Leipzig serait aussi intéressé par un second prêt de Xavi Simons à l’issue de la fin de saison. Affaire à suivre donc…