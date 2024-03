Coup de tonnerre ! L’arrivée de Joshua Kimmich au PSG prend forme

Sous contrat au Bayern Munich jusqu’en juin 2025, Joshua Kimmich pourrait débarquer au PSG cet été. L’affaire prend forme entre les deux parties.

Le PSG a coché le nom de Joshua Kimmich

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé à la fin de la saison en cours et de son contrat, le Paris Saint-Germain prépare un mercato estival de feu. Au milieu de terrain, Luis Campos et Luis Enrique pensent notamment à Bruno Guimaraes ou Joshua Kimmich.

Dans quelques mois, ce dernier ne sera plus qu’à un an de la fin de son engagement avec le Bayern Munich. Un transfert pourrait donc intervenir afin d’éviter un départ gratuit douze mois plus tard. D’ailleurs, le principal concerné assure qu’aucun membre de la direction bavaroise ne lui a encore parlé de prolongation.

« Il me reste encore plus d’un an de contrat et personne ne m’a encore parlé de prolongation. Je suis détendu. Je veux montrer le meilleur de moi-même pour ce club et ensuite, nous verrons ce qui se passera », a confié Joshua Kimmich au micro de Sky Sport Deutschland.

Annoncé dans les plans du Paris SG, l’international allemand précise toutefois se sentir bien au Bayern Munich. « C’est sûr que je suis heureux ici, je suis content du club et de la ville bien sûr », a ajouté l’ancien partenaire de Lucas Hernandez. Pour autant, un média spécialisé indique que le clan Kimmich ne serait pas contre une arrivée au Paris. Bien au contraire.

Joshua Kimmich adore Paris, sa femme aussi

En effet, selon les toutes dernières informations obtenues par le compte Twitter PSG Inside Actus, malgré ses déclarations, Joshua Kimmich « songe sérieusement à partir et « s’informe auprès des clubs intéressés. » Toujours selon la même source, le milieu défensif de 29 ans « aimerait découvrir un nouveau championnat et le Paris Saint-Germain a déjà approché ses représentants après avoir demandé l’accord du club, s’ils pouvaient entamer des discussions.

Ce ne sont que des premières approches. Mais aujourd’hui, il y’a bien un intérêt des deux côtés. » Le portail spécialisé rapporte également que le club de la capitale française n’est pas seul sur ce coup puisque le FC Barcelone et Chelsea aimeraient aussi recruter le Champion d’Europe 2020.

Mais les Rouge et Bleu ont une longueur d’avance dans ce dossier puisque « le joueur adore Paris, sa femme aussi. » Valorisé à hauteur de 75 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Joshua Kimmich pourrait donc être l’un des gros tubes de l’été 2024.