Xavi Simons répond cash à Luis Enrique sur son avenir au PSG

Il y a quelques jours, Luis Enrique a avoué que le PSG garde l’oeil sur Xavi Simons, prêté cette saison au RB Leipzig. Le joueur a lui-même fait une mise au point sur son avenir.

Le PSG regarde ce que fait Xavi Simons à Leipzig

De retour au Paris Saint-Germain après une saison en majuscule sous le maillot du PSV Eindhoven, Xavi Simons a été prêté au RB Leipzig lors du mercato estival passé. Et comme lors de son bref passage dans le championnat de son pays, l’international néerlandais illumine la Bundesliga de son talent, avec notamment 8 buts et 10 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues.

Des performances XXL qui incitent le Paris SG à rapatrier son milieu offensif de 20 ans l’été prochain. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, l’entraîneur du club de la capitale française a confirmé que les prestations de Xavi Simons sont régulièrement suivies de très près à Paris.

« Il appartient à notre club et bien évidemment on suit son parcours comme tous les joueurs qui appartiennent au club, mais il n’est pas chez nous actuellement donc je ne préfère pas en parler. Nous sommes en contact bien sûr et nous regardons ce qu’il fait », a déclaré Luis Enrique avant le match nul à Monaco (1-1). De son côté, le principal concerné ne semble pas forcément préoccupé par son avenir actuellement.

Xavi Simons reste concentré sur le RB Leipzig

Avant d’aller défier le Real Madrid avec le RB Leipzig au Santiago Bernabeu, ce mercredi soir, à l’occasion des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions, Xavi Simons a accordé une interview au journal allemand Kicker. L’occasion pour le joueur formé au Barça d’évoquer son avenir et la fin de son prêt cet été.

« Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matches importants qui nous attendent, et puis il y aura le Championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici », a confié l’ancien partenaire de Neymar.

Avec le départ de Kylian Mbappé, Xavi Simons devrait avoir un rôle plus important au Paris SG la saison prochaine. Pour rappel, le coéquipier de Loïs Openda est lié à Paris jusqu’en juin 2027.