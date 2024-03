ASSE : Tous les voyants au vert à Saint-Etienne avant Bastia

Le bilan de l’ASSE lors des cinq dernières journées indique clairement que l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est favorite face au SC Bastia.

Saint-Etienne affole les statistiques avec Dall’Oglio

Nommé entraineur de l’ASSE le 12 décembre dernier, Olivier Dall’Oglio a changé le visage de l’équipe héritée de Laurent Batlles. Il a instauré un nouvel état d’esprit dans le vestiaire. Son discours et sa méthode de travail ont également permis à plusieurs joueurs de se sublimer. Avec les recrues de l’hiver : Irvin Cardona et Nathanaël Mbuku, le technicien des Stéphanois a construit une nouvelle équipe, plus conquérante et homogène. Cela se ressent dans les résultats des Verts.

Saint-Etienne est sur une série d’invincibilité de 5 matchs, soit 4 victoires et un nul, pour 11 buts inscrits et un seul concédé sur penalty. Olivier Dall’Oglio et ses joueurs ont ainsi glané 13 points sur 15 possible, lors des cinq derniers matchs et sont 4es avec 45 points. Mieux, l’ASSE possède la meilleure défense de la Ligue 2, avec 23 buts concédés et 7 clean sheet, en 28 journées.

La petite révolution Olivier Dall’Oglio

Selon Peuple-Vert, le technicien gardois a appliqué à Saint-Etienne, « les méthodes qui ont fonctionné dans ses précédents clubs ». Concrètement, il a « soudé son groupe et formé un collectif », en vue de « construire un projet ensemble » comme l’explique le média spécialisé. A mi-parcours, il a réussi sa petite révolution. Il a mis tous les voyants au vert à Saint-Etienne, avant le déplacement en Corse, samedi.

L’AS Saint-Etienne favorite face au SC Bastia

A noter que l’ASSE est leader du championnat sous l’ère Olivier Dall’Oliglio, devant Auxerre et Caen. Les Stéphanois ont récolté 21 points, soit une moyenne de 1,9 point par rencontre, lors des 11 matchs dirigés par le successeur de Laurent Batlles, contre 20 points pour l’AJA et le Stade Malherbe.

Grâce à leur dynamique actuelle, les Verts ont la faveur des pronostics face à Bastia, même si les déplacements au stade Armand Cesari sont toujours compliqués pour les adversaires du club corse. Pour rappel, l’ASSE avait remporté le match aller contre les Bastiais à Geoffroy-Guichard (3-2), en décembre.