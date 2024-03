Lyon réclame les responsables de l’agression de Fabio Grosso à Marseille

Quelques heures après la condamnation de deux supporters de Lyon, le club rhodanien réclame justice pour le caillassage du bus des Lyonnais.

OM-OL : Des supporters Lyonnais condamnés

Deux supporters de l’OL, présents au Vélodrome le 29 octobre 2023, ont écopé d’une peine de prison de 6 mois, en plus d’une amende de plus de 6 000 euros chacun et une interdiction de stade d’une durée de trois ans. Les deux membres historiques du groupe Mezza Lyon ont été condamnés pour « introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet incitant à la haine ou à la discrimination ». Moins de 24 heures après la condamnation de Eymeric R. (35 ans) et Guillaume P. (33 ans), l’Olympique Lyonnais a réagi.

Lyon exige aussi des condamnations pour l’agression de Fabio Grosso

Le directeur général adjoint du club, Xavier Pierrot, exige que la justice recherche aussi les auteurs du caillassage des bus de l’OL et condamne ceux qui sont coupables de la blessure de Fabio Grosso. « On a donc un délit sans coupable ni responsable », s’est-il étonné, quatre mois après les incidents survenus à Marseille, autour de l’Olympico finalement remporté.

Le dirigeant de Lyon a l’impression que « tout le monde s’en fout ». Il y a pourtant des personnes qui ont attaqués un car de joueurs et blessé gravement un entraineur, comme le rappelle Xavier Pierrot. Selon ce dernier, la police doit dégager tous les moyens pour trouver les personnes responsables des incidents aux alentours du Vélodrome.

L’agresseur de l’ancien coach de Lyon encourt 10 ans de prison

En attendant, Foot Mercato croit savoir que le ou les coupables encourent jusqu’à 10 ans de prison pour « violence volontaire en réunion avec préméditation ». Pour mémoire, Fabio Grosso avait été atteint au visage par un projectile, alors qu’il se trouvait dans le bus de l’équipe des Gones, en direction du stade Vélodrome.