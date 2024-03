Quelles sont les chances du RC Lens de finir sur le podium ?

À 9 journées de la fin de la Ligue 1, un site spécialisé dans les statistiques a évalué les chances du RC Lens de finir sur le podium. Et elles sont minces.

Les Lensois en embuscade, après leur remontée

Après avoir raté son début de saison, le RC Lens tente de refaire son retard. Franck Haise et son équipe remontent la pente progressivement, depuis leur élimination de la coupe d’Europe. Ils sont désormais 5es au classement avec 42 points, après 25 journées de championnat. Les Sang et Or visent désormais le podium, afin de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions.

Ils n’ont plus que 3 points et 4 points de retard, respectivement sur Monaco et Brest, qui sont 3e et 2e, largement derrière l’intouchable leader, le Paris Saint-Germain. Le Racing est donc en embuscade dans la dernière ligne droite de la course pour les places européennes.

Deux rendez-vous décisifs contre Nice et Lille

Deux rendez-vous décisifs sont au calendrier du RC Lens en Ligue 1. Le club nordiste reçoit l’OGC Nice, samedi (21h), puis se déplace à Lille pour le derby, le 29 mars. S’ils prennent six points lors de ces deux matchs, les Lensois peuvent profiter d’un éventuel faux pas des Monégasques et des Brestois pour se hisser sur le podium.

Mais ce ne sont que des probabilités pour l’instant. Il va falloir assurer sur le terrain. Or le Gym et le LOSC, en plus de Monaco et Brest, sont des concurrents directs de Lens, dans la lutte pour les tickets européens. Ils joueront donc crânement également, pour ne pas se faire doubler.

Le RC Lens a 36 % de chance de finir sur le podium

D’ailleurs, Opta/Stats perform donne peu de chance aux Sang et Or de finir sur le podium. Selon l’estimation du spécialiste de données statistiques, l’équipe de Franck Haise à 36,4 % de chance de terminer à la 2e ou 3e place du championnat cette saison, vu que Paris est quasi assuré de finir premier.

Plus précisément, le RC Lens a 14,2 % pour la deuxième place et 22,2 % pour la troisième place. L’ASM d’Adi Hütter et le SB29 d’Eric Roy ont respectivement 63 % et 59 % de chance d’être sur le podium à l’issue de l’exercice, le 18 mai prochain, d’après la source.