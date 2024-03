Brest : Éric Roy lance un sérieux avertissement à Lens avant le choc

L’entraîneur du Stade Brestois, Eric Roy, prépare un grand coup face au RC Lens le samedi prochain pour le compte de la 25e journée de Ligue 1.

Le Stade Brestois défie le RC Lens à Bollaert

Eric Roy et le Stade Brestois ont encore soif de victoire. La machine brestoise pourfend tous ses adversaires et se hisse à la deuxième place en Ligue 1. Brest vise la première place et rêve de participer à une compétition européenne la saison prochaine. Le samedi prochain, le SB 29 affrontera le RC Lens à Bollaert. Eric Roy veut ramener les trois points à la maison lors de ce déplacement.

Eric Roy et Brest affolent la Ligue 1

Les statistiques du club breton sont étonnantes cette saison : 13 victoires, 7 nuls et 4 défaites en 24 journées de Ligue 1. Eric Roy et ses hommes ne se reposent pas sur leurs lauriers. Ils veulent maintenir la même pression face aux Sang et Or samedi prochain. « C’est mieux d’avoir quelques points d’avance, car on sait tous que, sur la fin de championnat, les grosses équipes font en général un carton plein », a déclaré le technicien brestois.

Le SB 29 veut montrer à tous ses adversaires qu’il est un vrai prétendant au titre de champion de France cette saison. Cette affiche contre Lens s’annonce décisive pour Brest. « À Lens, ce sera important qu’on soit capable de se hisser au niveau de ces équipes-là, notamment à Bollaert, où c’est un stade mythique et où il n’est pas facile de jouer », a lancé Eric Roy.