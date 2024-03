L’ASSE va faire son grand retour en Ligue 1, la grande annonce !

L’ASSE est plus que jamais engagée dans la course à la Ligue 1. Alors que les Verts jouent un match crucial ce samedi sur la pelouse du SC Bastia, Mathieu Cafaro lâche une annonce claire et pleine d’assurance.

Mathieu Cafaro évoque la fin de saison qui s’annonce pour l’ASSE

Du cauchemar au rêve d’un retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne s’est remis à rêver après une première moitié de saison très compliquée. Depuis le départ de Laurent Batlles et la nomination d’Olivier Dall’Oglio, les Verts scintillent et affichent un bien meilleur visage.

Ils ont remonté la pente, enchaînant les résultats positifs, pour atteindre la quatrième place de Ligue 2. De quoi commencer par encore plus rêver d’un retour imminent en Ligue 1. Invaincus lors des cinq derniers matchs, les Stéphanois abordent un virage décisif dès ce samedi avec un déplacement chez le SC Bastia, en pleine lutte contre la relégation.

Mathieu Cafaro le sait, c’est un moment capital pour l’ASSE qui « On s’est donné le droit de vivre une belle fin de saison ». Les dix derniers matchs sont dix finales qu’il faut essayer d’aborder « du mieux possible pour terminer le plus haut possible en fin de saison », a-t-il signifié.

Prendre le maximum de points

L’AS Saint-Etienne entame ce samedi une série de matchs contre des adversaires qui luttent pour leur maintien en Ligue 2. Il s’agit respectivement de Bastia, Valenciennes et Concarneau. Pour Mathieu Cafaro, c’est une bonne occasion de « prendre le maximum de points contre ces trois équipes », d’autant plus que le mois d’avril s’annonce difficile.

Le déplacement à Bastia ne sera pas de tout repos et il faudra déjà en profiter pour donner le ton de ce que sera cette dernière partie décisive de la saison. « Ce sera à nous de bien aborder le match et d’aller là-bas pour gagner », a lancé le milieu de terrain de l’ASSE qui rêve d’un retour dans l’élite, trois après avoir été relégué en Ligue 2.