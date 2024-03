Un autre géant d’Europe s’attaque à Leny Yoro du LOSC

Déjà dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Leny Yoro intéresse un autre cador du football européen, qui rêve de l’arracher au LOSC.

Chelsea fonce sur Leny Yoro

Leny Yoro a été lié à de nombreux clubs depuis le début de la saison et Chelsea est maintenant intéressé par le jeune homme de 18 ans, selon The Standard. Le contrat de Thiago Silva expirant cet été, Chelsea cherche à recruter un jeune défenseur central. Malgré le manque d’options défensives dû aux problèmes de blessures, Mauricio Pochettino a laissé le Brésilien sur le banc lors des deux derniers matches de Premier League.

Yoro est considéré comme un candidat idéal pour le projet de Chelsea. Le joueur de 18 ans réalise une saison fantastique en France et d’autres équipes européennes de premier plan, comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, ont manifesté leur intérêt pour l’enrôler cet été. Le PSG reste le favori pour le jeune défenseur central, mais Lille ne souhaite pas céder Leny Yoro à un concurrent direct de Ligue 1.

Chelsea n’abandonne pas

Jean-Clair Todibo (Nice) et Ousmane Diomande (Sporting) sont deux défenseurs centraux potentiels ciblés en option à Leny Yoro, alors que Chelsea prévoit un nouvel été très actif en termes de transferts. Le club anglais ne serait pas préoccupé par le fait d’enfreindre les règles de la Premier League en matière de profit et de durabilité, et pense être libre de dépenser de l’argent et de se battre pour ses cibles.

Le club londonien continuera à se battre pour améliorer sa saison décevante, afin de la terminer sur une bonne note et de montrer à ses cibles potentielles de l’été qu’il est toujours une destination de choix. Et ce malgré une baisse de forme notable constatée cette saison.