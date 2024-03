Mbappé prend une première décision forte pour son arrivée au Real

Sauf énorme surprise de dernière minute, Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. Attendu au Real Madrid, l’attaquant de 25 ans prend déjà ses dispositions pour sa nouvelle aventure.

Le Real Madrid attend Kylian Mbappé

C’est désormais un secret de polichinelle. Après sept ans passés sous les couleurs rouge et bleu, Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas renouveler son bail en faveur du Paris Saint-Germain. La star française a même déjà informé son président Nasser Al-Khelaïfi et ses coéquipiers qu’il ne sera plus au PSG à l’issue de son contrat, le 30 juin prochain.

En conférence de presse avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions sur le terrain de la Real Sociedad, l’entraîneur parisien a d’ailleurs reconnu que « l’avenir immédiat de Kylian Mbappé ne se trouve pas ici. »

Concernant la prochaine destination de l’enfant de Bondy, tout porte à croire qu’il rejoindra les rangs du Real Madrid. Un club qui pourrait lui permettre de décrocher son premier Ballon d’Or, selon la légende Ronaldo Nazario. Convaincu du choix de l’international français, un quotidien madrilène a révélé une première décision forte du joueur.

Kylian Mbappé a choisi son numéro au Real Madrid

D’après la presse espagnole, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà fait le choix de son futur numéro de maillot au Real Madrid alors même qu’il n’a encore pas communiqué officiellement sur sa destination après le Paris Saint-Germain. En effet, les journalistes du quotidien AS rapportent que Mbappé a décidé de porter le numéro 9 pour son aventure chez les Merengues.

Le Champion du monde 2018 a donc opté pour un numéro mythique, qui a été porté par les légendes Alfredo di Stefano, Ivan Zamorano, Ronaldo ou plus récemment Karim Benzema. D’ailleurs, depuis le départ de l’ancien Lyonnais en Arabie saoudite, ce numéro n’a pas été attribué cette saison.