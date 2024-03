LDC : Ce sera PSG-Barça ! Le tirage complet des 1/4 de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions vient de livrer son verdict. Le PSG hérite du FC Barcelone. Des retrouvailles émouvantes pour Luis Enrique.

Le PSG reçoit le Barça

Ce vendredi 15 mars à 12h a eu lieu le tirage au sort des quarts et demi-finales de la Ligue des Champions 2023-2024. S’il espérait tomber sur le Borussia Dortmund, Arsenal ou encore l’Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain hérite finalement du FC Barcelone. Un adversaire espagnol que le Champion de France en titre affrontera pour la sixième fois en douze saisons depuis l’avènement de QSI.

Faciles vainqueurs des Basques de la Real Sociedad au tour précédent (4-1, score cumulé), Kylian Mbappé et ses coéquipiers pouvaient hériter d’un adversaire de meilleur calibre puisqu’ils auraient pu tomber sur le Bayern Munich, le Real Madrid ou encore Manchester City.

Si le souvenir de la remontada pourrait forcément revenir à la surface dans les jours à venir, ce tirage n’est pas forcément une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui pourrait également tomber sur un adversaire à sa portée en demi-finale avec une confrontation éventuelle contre le vainqueur du choc entre l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund.

Dernier entraîneur à avoir permis au Barça de remporter sa dernière Ligue des Champions, Luis Enrique va retrouver son ancien club. Les matches aller des quarts de finale de la LDC auront lieu les 9 et 10 avril et les retours, les 16 et 17 avril prochains. Le Paris SG recevra le club catalan au Parc des Princes avant d’aller négocier sa qualification pour le tour suivant au Camp Nou.

Le tirage complet :

Quart de finale

Arsenal/Bayern Munich

Atlético de Madrid/Borussia Dortmund.

Real Madrid/Manchester City

PSG/FC Barcelone.

Demi-finale

Atlético de Madrid/Borussia Dortmund contre PSG/Barcelone.

Arsenal/Bayern Munich contre Real Madrid/Manchester City.