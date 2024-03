Au PSG, Luis Enrique dit ses vérités crues !

Luis Enrique, entraîneur du PSG, découvre une autre ambiance dans le monde du foot en France et en Ligue 1 plus particulièrement. Le technicien espagnol n’est pas allé par 4 chemins pour assener ses vérités sur les interprétations des choix qu’il fait dans la gestion de son groupe.

Luis Enrique lâche le maitre mot pour qui veut du temps de jeu

Hier mercredi, le PSG a battu l’OGC Nice en Coupe de France (3-1). Une occasion pour Luis Enrique de faire une mise au clair sur les spéculations découlant de ses choix de joueurs à aligner sur le terrain.

L’espagnol, habitué à faire de la rotation, a été très clair en affirmant en conférence de presse que « le Paris Saint-Germain n’est pas une OGC, mais plutôt un club de football. Si le coach a confiance en toi, c’est parfait, sinon il faut t’entraîner (pour gagner ta place dans l’équipe, ndlr) »

L’entraîneur du club de la capitale a ajouté « Que cela te convienne ou pas », c’est le choix qu’il fait lui à tant que responsable des victoires, mais aussi des échecs de l’équipe parisienne.

Depuis qu’il est sur le banc du PSG, le technicien espagnol ne se prive pas de faire des choix jugés parfois à risque. Sous sa gestion de l’équipe parisienne, la plus grande star Kylian Mbappé a parfois gouté aux joies du banc des remplaçants.

Enrique inculque au PSG la méritocratie

Et visiblement, le technicien espagnol envoie par ses choix et ses déclarations un message clair à ses joueurs souffrant d’un faible temps de jeu. Qui veut jouer devra travailler davantage et montrer lors des séances d’entraînement qu’il peut mériter sa confiance.

Face à l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain n’a pas fait dans la demi-mesure. Kylian Mbappé, comme à son habitude, a ouvert le score dès la 14e minute du match. Fabian Riz lui a emboité le pas à la 33e minute du match avant que Lucas Beraldo ne sécurise la victoire à la 60e minute.

Entre-temps, du côté de l’OGC Nice, Gaëtan Laborde a inscrit le seul but niçois du match à la 37e minute.