1/4 finale LDC : Le PSG a une arme secrète, le Barça tremble déjà

Le PSG affrontera le Barça en quarts de finale de la Ligue des Champions. Un tirage au sort qui ne semble pas du tout faire rigoler du côté de la Catalogne.

Le PSG et le Barça se retrouvent 7 ans après la Remontada

L’UEFA a effectué ce vendredi, à Nyon, son siège, le tirage au sort combiné des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions. Et s’il espérait tomber sur le Borussia Dortmund, Arsenal ou l’Atlético Madrid, le Paris Saint-Germain hérite finalement du FC Barcelone. Sept ans après la fameuse « Remontada », le club espagnol retrouve le Champion de France en titre avec le match aller le 9 ou 10 avril au Parc des Princes et le retour au Camp Nou le 16 ou 17 avril.

En cas de victoire face au FC Barcelone, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affronteront le vainqueur de la confrontation entre l’Atlético Madrid et le Borussia Dortmund. Si les supporters parisiens sont ravis de tomber sur la bande à Xavi Hernandez, qui apparaît comme un adversaire abordable, la sérénité n’est pas de mise à Barcelone.

Rafael Yuste : « Luis Enrique va nous créer beaucoup de difficultés »

Rafael Yuste, le vice-président du FC Barcelone, a réagi au tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club espagnol s’apprête à croiser le fer avec le Paris Saint-Germain et va donc retrouver son ancien entraîneur Luis Enrique. Une présence que redoutent énormément les Blaugranas, selon le collaborateur de Joan Laporta.

« Personne n’est favori, c’est du 50-50. Nous avons beaucoup de respect pour ce rival. Nous jouerons à fond et avec beaucoup d’envie. Le PSG est une grande équipe avec un grand entraîneur que nous connaissons bien puisque c’est un ami. C’est une équipe d’un niveau mondial. Nous aurons droit à deux matchs spectaculaires vu la forme du PSG et du Barça », a commenté le dirigeant espagnol en conférence de presse avant de revenir sur le danger Luis Enrique pour l’actuel 3e de Liga.

« Luis Enrique va nous créer beaucoup de difficultés. C’est un ami et une grande personne. Il a l’ADN du Barça, il a gagné beaucoup de titres avec nous. C’est un grand entraîneur, il connaît tout de nous et je lui passe le bonjour », a ajouté Rafael Yuste.