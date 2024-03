Le RC Lens de nouveau dompté par l’OGC Nice ? La campo probable 

Le RC Lens reçoit l’OGC Nice ce samedi, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1, un match difficile en perspective pour les Sang et Or. Au cœur de la bataille pour la 4e place du championnat, le RCL devra en faire plus que d’habitude face aux aiglons au risque de perdre gros.

Match Lens – Nice, les Sang et Or éjectés du top 5 ?

L’histoire des dernières rencontres entre le Racing Cub de Lens et l’OGC Nice est implacable, Lens ne dispose pas d’une statistique rassurante. Depuis son retour en Ligue 1, où il réalise pourtant de belles performances, le club lensois a du mal toutes les fois qu’il croise Nice.

Lors de leurs 5 dernières confrontations, les Sang et Or ont pris 3 défaites pour un match nul et une seule victoire. Contre les aiglons en Ligue 1, Le RC Lens n’a inscrit aucun but lors de leurs 3 dernières retrouvailles. Ça, c’est ce que disent les chiffres, exactement comme avant le match Lens-Brest (1-0) qui donnait les nordistes perdants.

L’histoire retiendra que les Sang et Or ont vaincu le signe indien face au club de la corne de la Bretagne. Ils se sont imposés contre les pronostics et les statistiques de leurs oppositions avec le Stade brestois.

Franck Haise et ses garçons gagneraient à ne rien concéder aux aiglons, car la montée en puissance des poursuivants au classement de Ligue 1 laisse entrevoir une terrible chute. La montée en puissance du Stade Rennais (8e de Ligue 1 avec 36 points), mais surtout de l’OM (7e avec 39 pts), qui a retrouvé de la personnalité sous les ordres de Jean-Louis Gasset, inquiète toutes les équipes positionnées dans le top 5 du classement.

Prendre les 3 points de la victoire à Bollaert est l’option la plus simple à laquelle doit souscrire le RCL pour garder ses chances d’accrocher une place européenne à la fin de cette journée, un exercice qu’il devra répéter pour celles à venir.

Compo probable du RC Lens :

RCL : Samba (cap) – Medina, Gradit, Danso – Aguilar, El Aynaoui, Mendy, Frankowski – Sotoca, Pereira da Costa, Wahi.